В промзоне Ростова на торгах за 261,5 млн рублей продают элеватор

В заречной промзоне Ростова-на-Дону на торги выставили зерновой элеватор. Он принадлежит компании ООО «Южный Центр Агрогрупп». Информация об этом появилась на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставили два лота: зерновой элеватор с производственными зданиями и оборудованием в Ростове-на-Дону и пять комнат в административно-торговом здании в Батайске.

Заявки на участие принимаются до 22 декабря, торги пройдут 25 декабря.

Мария Хоперская

