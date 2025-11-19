Начальником управления ГО и ЧС Усть-Донецкого района назначен Владимир Абызов

Владимир Абызов назначен новым начальником МКУ «Управление ГО и ЧС Усть-Донецкого района». Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Усть-Донецкого района

Господин Абызов — выпускник Московского финансово-промышленного университета «Синергия» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В структуре районной администрации Владимир Абызов начал работать с 2015 года. До 2024 года он занимал должность начальника отдела комплексной безопасности центра финансово-методического сопровождения образовательных организаций Усть-Донецкого района.

Наталья Белоштейн