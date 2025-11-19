Нидерланды заявили об отказе от контроля над производителем чипов Nexperia

Месячный конфликт между властями Нидерландов и Китая из-за производителя чипов Nexperia может подойти к концу. Правительство Нидерландов заявило, что отказалось от контроля над нидерландским заводом компании ради возобновления поставок чипов из Китая.

«Мы рассматриваем это как проявление доброй воли,— написал министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс в соцсети X.— Важной целью переговоров с китайскими властями было возобновление экспорта из Китая, чтобы устранить сбои в цепочках поставок. На данный момент мы с осторожным оптимизмом следим за сообщениями о возобновлении поставок чипов Nexperia».

Конфликт КНР и Нидерландов начался 13 октября, когда нидерландские власти приняли решение о национализации местного завода Nexperia. При этом сама компания принадлежит китайской Wingtex. Власти КНР раскритиковали действия нидерландского правительства и запретили экспорт чипов Nexperia. Это привело к серьезным перебоям с поставками чипов в ЕС, многие европейские автопроизводители говорили, что работают на остатках их запасов. Ранее Bloomberg сообщало, что правительство Нидерландов готово отменить решение о национализации, если Китай возобновит экспорт чипов производителя.

Кирилл Сарханянц