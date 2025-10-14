США нанесли удар по судну вблизи Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны ударили по судну у побережья Венесуэлы. По данным американской разведки, на борту перевозили наркотики. Убиты шесть человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @realDonaldTrump Фото: @realDonaldTrump

«Удар был нанесен в международных водах, шесть мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту, были уничтожены. Силы США не понесли потерь»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как добавил президент США, судно связано «c незаконной террористической организацией», которая занималась наркоторговлей. По его словам, борт следовал «по известному маршруту» этой организации.

С начала сентября США нанесли уже несколько ударов по судам, которые находились вблизи Венесуэлы и перевозили наркотики. В начале октября газета The Wall Street Journal писала, что сенаторы как от демократов, так и от республиканцев потребовали Пентагон обосновать удары в Карибском бассейне. Решение Дональда Трампа признать наркокартели террористической организацией они сочли недостаточным.

