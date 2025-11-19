В Ростове цены на вторичное жилье выросли на 12%

Ростов-на-Дону занял седьмое место среди городов-миллионников России, где с начала 2025 года заметно выросла стоимость вторичного жилья, а именно на 12,4%, составив 142,8 тыс. руб за кв. м. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Первое место в рейтинге заняла Казань, где за десять месяцев стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 22%, достигнув 214,5 тыс. руб. Москва заняла второе место — в столице России цена выросла на 18,8%, достигнув отметки в 419,7 тыс. руб. Санкт-Петербург занял третью позицию, где за тот же период стоимость квадратного метра увеличилась на 17%, достигнув 244,6 тыс. руб.

С начала 2025 года аналитики не зафиксировали снижения стоимости вторичного жилья ни в одном из российских городов-миллионников.

Наталья Белоштейн