Дочка ЛУКОЙЛа Teboil официально объявила о прекращении работы АЗС в Финляндии

Компания Teboil объявила о завершении работы своих АЗС в Финляндии. Станции будут закрываться по мере исчерпания запасов топлива. В компании предупредили автомобилистов, что если при посещении заправочной станции они увидят на дисплее «3888», это будет означать, что на станции закончилось топливо соответствующего качества.

Сеть АЗС Teboil была основана в Хельсинки в 1934 году. Сегодня это один из крупнейших розничных продавцов топлива в стране — в сеть входят более 400 заправок. В 2005 году компанию купил российский ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH).

В пресс-релизе отмечается, что с ноября все АЗС Teboil прекратили принимать наличные. Автовладельцам также напомнили, что пребывание на закрытых станциях незаконно.

О том, что на АЗС Teboil заканчивается топливо, финские СМИ писали в начале ноября. Причиной дефицита стали санкции, введенные США в отношении ЛУКОЙЛа. На днях Teboil объявила о готовящейся смене собственника.