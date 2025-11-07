На АЗС Teboil в Финляндии заканчивается топливо из-за санкций против ЛУКОЙЛа

Сеть заправок Teboil начала сокращать деятельность в Финляндии. Это связано с нехваткой топлива на АЗС после введения США санкций против ЛУКОЙЛа, которому принадлежит сеть.

«На некоторых заправках уже закончилось топливо определенных марок, и число таких заправок растет с каждым днем»,— сообщил представитель Teboil Тони Фликт изданию Helsingin Sanomat. Новые поставки топлива на АЗС приостановлены.

Финские банки заморозили операции Teboil «из-за неопределенности, связанной с санкциями», пишет Yle. Председатель Ассоциации розничных торговцев Teboil Микко Райтинпяя предполагает, что сеть может закрыться, если в ближайшие дни ситуация не изменится.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа 22 октября. Затем нефтетрейдер Gunvor предложил российской компании выкупить ее зарубежный актив LUKOIL International GmbH. ЛУКОЙЛ согласился на сделку, однако Минфин США отказался выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. После этого нефтетрейдер отозвал предложение. Teboil была основана в Хельсинки в 1934 году. ЛУКОЙЛ приобрел компанию в 2005-м.

