Петербургская компания обжаловала торги на обеспечение безопасности воронежских дорог за 141 млн

УФАС России по Орловской области приостановило определение подрядчика для обслуживания систем сигнализации, видеонаблюдения, а также инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на соответствующих объектах инфраструктуры в Воронежской области. Решение было принято в связи с жалобой от петербургского ООО «Евро инвест». По данным портала госзакупок, претензию рассмотрят завтра.

Компания требует признать незаконными условия торгов, которые позволяют заказчику оценивать квалификацию участников, исходя исключительно из опыта исполнения контрактов, прямо предусматривающих обслуживание систем сигнализации. «Евро инвест» считает, что таким образом нарушаются принципы конкуренции, поскольку игнорируется опыт тех подрядчиков, которые выполняли схожие работы в рамках более масштабных дорожных контрактов.

По данным Rusprofile, ООО «Евро инвест» зарегистрировано в феврале 2002 года в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — монтаж промышленных машин и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором является Екатерина Атанюк. Выручка общества в 2024 году составила 158 млн руб., убыток — 46 млн руб.

Победитель тендера в соответствии с контрактом обязан обеспечивать постоянную и бесперебойную работу систем инженерных сооружений, связи и оповещения, телевизионного наблюдения и охранно-пожарной сигнализации, а также устранять неисправности всего программно-аппаратного комплекса. Работы будут проводиться на 13 объектах с 1 января 2026 года по 20 декабря 2027-го. Начальная стоимость контракта — 141,3 млн руб.

В июле воронежский «Квантум» подал жалобу на конкурс по реконструкции водозабора «Пришиб» в Калачеевском районе. Компания указала на утратившее актуальность постановление правительства, на которое в документах ссылались в части начисления неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Кроме того, «Квантум» заявил о существенном занижении сроков выполнения работ, установленных в проекте договора, и расчете их стоимости по устаревшим ценам первого квартала 2022 года. В итоге воронежское управление ФАС признало жалобу необоснованной. Победителем торгов стал московский «РВК. Экосервис», незначительно снизивший начальную цену в 451,3 млн руб.

