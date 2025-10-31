На безопасность воронежской транспортной инфраструктуры готовы выделить 141 млн

Управление автомобильной магистрали «Москва — Харьков» Федерального дорожного агентства объявило открытый конкурс по поиску подрядчика для обслуживания систем сигнализации, видеонаблюдения, а также инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на соответствующих объектах инфраструктуры в Воронежской области. Начальная стоимость контракта — 141,3 млн руб. Это следует из информации на портале госзакупок.

Источники финансирования — федеральный бюджет. Согласно документации, с 1 января 2026 года по 20 декабря 2027-го победитель должен обеспечивать постоянную и бесперебойную работу систем инженерных сооружений, связи и оповещения, телевизионного наблюдения и охранно-пожарной сигнализации, а также устранять неисправности всего программно-аппаратного комплекса при их появлении. Работы будут проводиться на 13 инфраструктурных объектах региона.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 19 ноября, итоги торгов подведут 20-го.

С 1 января 2024-го по 31 декабря 2025-го контракт на обслуживание средств обеспечения транспортной безопасности в Воронежской области будет действоваь с московским ООО «ФТК "Интеграция"» (основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей), учрежденным столичным же АО «ФТК» (деятельность холдинговых компаний). Его заключили за 112,1 млн. То же общество оказывало услуги с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года за 102,7 млн руб.

Кабира Гасанова