«Точки развития»: Ростовских предпринимателей научат коду бизнес-будущего с AI, платформами и макротрендами

Где рождаются прорывные идеи для бизнеса? Ответ ждет ростовских предпринимателей на форуме «Точки развития», который пройдет 25 ноября в региональной «Точке кипения». Это не просто встреча, а интенсивная стратегическая сессия, где участники получат готовые инструменты для роста в эпоху цифровой трансформации.



Программа форума сконцентрирована на самых актуальных вызовах для бизнеса. Участников ждет мощная аналитика и практические решения от экспертов:

Макроэкономический прогноз от «Альфа-Капитал»: Исполнительный директор УК Андрей Краснопольский даст аналитическую сводку по влиянию макроэкономики на реальный сектор

Новая карта продаж от Wildberries: Федеральный куратор проекта «ОПОРА СТАРТ» Яна Гомжина раскроет секторы роста в платформенной экономике. Узнайте, как занять свою нишу на крупнейших маркетплейсах

AI-архитектура для вашего бизнеса: интернет-маркетолог Роман Лазарев проведет практикум по применению нейросетей. Не просто теория, а готовые кейсы по автоматизации, анализу данных и генерации идей.

Кульминацией дня станет уникальная стратегическая сессия «Предпринимательство 4.0: Код будущего для экономики региона». Участники узнают про инструменты поддержки бизнеса в цифровую эпоху через развитие Точек кипения и совместные проекты с предпринимательским сообществом.

Для кого этот форум: для владельцев бизнеса, топ-менеджеров и всех, кто хочет держать руку на пульсе современных трендов и строить будущее своего дела уже сегодня.

Ждем вас 25 ноября 2025 года в Региональной «Точке кипения» (ул. Седова, 6).

Сбор участников - 10:30. Тайминг мероприятия – с 11.00 до 17.20.

Форум бесплатный. Регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/events/584417

Организаторы: АНО МФК «РРАПП», Региональная «Точка кипения» при поддержке Правительства и министерства экономического развития Ростовской области

АНО МФК «РРАПП»