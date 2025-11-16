Ушаков: контакты России и США по украинскому урегулированию продолжаются

Россия и США продолжают переговоры по урегулированию конфликта на Украине, основываясь на договоренностях саммита в Анкоридже. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Юрий Ушаков считает, что достигнутые договоренности лежат в основе пути к мирному урегулированию. На вопрос о возможном отходе США от этих соглашений он ответил, что пока не было официальных заявлений американской стороны на этот счет.

«Было много комментариев, — сказал господин Ушаков. — Какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж».

Итоги саммита на Аляске доведены до украинской стороны и европейских партнеров и вызывают у них неоднозначную реакцию, добавил помощник президента. Он полагает, что неудовольствие проявляют те, кто не заинтересован в мирном урегулировании.