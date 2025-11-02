Источник в МИД: Россия не отходила от пониманий, достигнутых президентами на Аляске

Источник «Ъ» в МИД России прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию, будто американцы отменили встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после поступления из Москвы «жестких требований» по Украине.

«Мы не отходили и не отходим от пониманий, достигнутых президентами (РФ и США — Ъ) на Аляске (в ходе их встречи 15 августа – "Ъ"). Это США дрейфуют зигзагами, двигаясь всё ближе к позициям Евросоюза и Украины»,— сказал собеседник «Ъ».

Ранее газета Financial Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники издания утверждается, что американская сторона отменила встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после получения из Москвы «меморандума по Украине», содержавшего «максималистские требования», за которым вскоре последовал «напряженный телефонный разговор» между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. В публикации говорится, что после получения этого «меморандума», Марко Рубио заявил Дональду Трампу, что «Москва не проявляет готовности к переговорам».

Между тем источник «Ъ» в российском внешнеполитическом ведомстве поясняет: «Это был не “меморандум”, а non-paper (неофициальный документ, который используется в дипломатии для обмена предложениями и фиксации позиций – "Ъ")». При этом отправлен этот документ был российской стороной в Вашингтон, по словам собеседника «Ъ», за несколько дней до состоявшегося 16 октября телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, а не через несколько дней после этой беседы, как то утверждается в публикации Financial Times.

Именно в ходе этого телефонного разговора президенты двух стран договорились встретиться в Будапеште. Из пояснений источника «Ъ» следует, что к моменту беседы лидеров, российский документ уже был получен американской стороной, и соответственно никак не мог стать причиной срыва встречи в Будапеште. «Причем содержание этого документа отражало именно понимания, достигнутые двумя президентами в Анкоридже (столице Аляски — "Ъ"), а не некое "ужесточение" российской позиции»,— отметил собеседник «Ъ».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные формулировки, а не на материалы иностранных СМИ, когда речь заходит об отношениях РФ и США.

В сообщении МИД РФ телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио от 20 октября назван «конструктивным». А в сообщении Госдепартамента сказано, что американская сторона подчеркнула важность предстоящих контактов представителей РФ и США. Изначально ожидалось, что после этого звонка в Будапеште сначала встретятся главы внешнеполитических ведомств РФ и США, а затем и президенты. В Евросоюзе и на Украине к этим планам отнеслись враждебно.

Однако в итоге в Вашингтоне неожиданно решили приостановить подготовку запланированных с российской стороной встреч. Власти Венгрии, тем не менее, надеются, то Будапешт останется потенциальной площадкой для российско-американского саммита.

