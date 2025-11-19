«Кубань Кредит» выдал аграриям кредиты на 27,2 млрд рублей

Банк «Кубань Кредит» представил свои услуги на площадке «ЮГАГРО» в Краснодаре. Крупнейшая в России международная сельскохозяйственная выставка объединяет производителей техники, оборудования и материалов для аграрного сектора. Специалисты банка подготовили для участников выставки актуальные и выгодные предложения, отвечающие потребностям бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Банка «Кубань Кредит» Фото: пресс-служба Банка «Кубань Кредит»

С января по октябрь 2025 года более 1000 аграриев подали заявки на кредитование в Банке «Кубань Кредит». Свыше 90% из них составили предприятия АПК, относящиеся к МСП. Средняя сумма одобренного кредита в 2025 году составила 35,1 млн рублей, а общий объем выданных аграриям средств превысил 27,2 млрд рублей.

Чаще всего сельхозпроизводители берут кредиты для финансирования текущей деятельности (закупка семян, удобрений, кормов, горюче-смазочных материалов), приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также иные инвестиционные цели, в том числе строительство объектов сельского хозяйства и пищевой промышленности, приобретение земель сельскохозяйственного назначения, закладку и уход за многолетними насаждениями.

«Наш банк работает на территории главных аграрных регионов России и стремится делать все, чтобы кредитная поддержка была реальной и оперативной помощью для сельхозпроизводителей. На текущий момент почти 60% корпоративного кредитного портфеля приходится на долю агропромышленного комплекса»,— отметил председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

«Кубань Кредит» предлагает аграриям комфортный и технологичный путь получения финансирования: предоставить необходимые для кредитной заявки документы можно онлайн. Помимо льготных кредитов с господдержкой, для клиентов банка применяются индивидуальные условия кредитования, учитывающие специфику агробизнеса. В числе дополнительных преимуществ — отсутствие затрат на страховку и оценку залога.

Подробная информация о продуктах и услугах — на сайте и в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный) и 8 800 555 25 18.

https://kk.bank/

КБ «Кубань Кредит» ООО 350000 г. Краснодар, ул. им.Орджоникидзе, д.№46/ул.Красноармейская, д.№32, ОРГН 1022300003703 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года