На трассе Ростов — Ставрополь при столкновении автомобилей погиб водитель

На 16 км. автодороги Ростов — Ставрополь в дорожно-транспортном происшествии погиб 29-летний водитель «ВАЗ-21074», в числе пострадавших оказались пассажиры автомобиля DongFeng 10, 19 и 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21074» при обгоне не удостоверился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем DongFeng, который двигался в противоположном направлении.

Детали ДТП устанавливаются.

Наталья Белоштейн