На Дону заявили о необходимости решать вопросы вывоза мусора на федеральном уровне

Союз работодателей Ростовской области рассматривает партнерство с министерством природных ресурсов региона для решения проблемы сбора и вывоза древесно-лиственных и строительных отходов. Об этом заявил вице-президент союза Виктор Нетесанов на «Экологической конференции», которую организовал «Ъ-Ростов».

По словам господина Нетесанова, нерешенные инфраструктурные вопросы в сфере экологии, в частности, в системе обращения с отходами, создают проблемы и для открытия новых компаний, в том числе, на территориях опережающего развития. «Отдельные дискуссии вызывает формирование тарифов на вывоз мусора и отходов, не относящихся к твердым коммунальным (ТКО)», — отметил спикер.

Он выделил два ключевых вопроса. Первый — площадки для сбора мусора не всегда соответствуют нормам: многие не забетонированы и не ограждены. Второй — граждане часто выбрасывают отходы за пределы контейнерных площадок, несмотря на попытки внедрить раздельный сбор.

Виктор Нетесанов поддержал идею создания модулей для строительных отходов в пределах контейнерных площадок. По его мнению, ведущую роль здесь должны играть администрации муниципалитетов.

«Если обращение по решению вопроса формирования тарифов за сбор отходов, не относящихся к ТКО, нужно будет инициировать на региональном и федеральном уровне — мы готовы поддержать такую инициативу, подключиться и способствовать принятию документа», — заключил господин Нетесанов.

