В акватории сочинского порта 19 ноября пройдут учебные стрельбы

В акватории Сочинского морского порта 19 ноября объявлены временные ограничения в связи с проведением учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

По информации городских властей, тренировки пройдут в два временных промежутка: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00. Учения проводятся военными подразделениями, отрабатывающими действия в морской акватории.

Жителям и гостям курорта рекомендовали сохранять спокойствие и учитывать ограничения при планировании пребывания в районе порта. В администрации подчеркнули, что мероприятия проводятся в рамках регламентированных тренировок, направленных на обеспечение безопасности.

Мария Удовик