Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для автопутешествий

В ноябре Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 6% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Возглавила топ популярных направлений для автопутешествий Москва, которая собрала 10% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,5 тыс. руб.

Второе место занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 7% бронирований. В городе на побережье Балтийского моря путешественники останавливаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для автопутешествий в ноябре вошли и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертую строчку топа. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,7 тыс. руб.

На предпоследнем месте оказался Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,3 тыс. руб.

Мария Удовик