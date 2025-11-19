Роскошь, доступная всего два дня — с выгодой до 50%

Курорт Miracleon объявляет о старте «Чёрной пятницы» и впервые открывает особые условия на отдых во всех премиальных и лакшери-отелях.

21 и 22 ноября 2025 года на сайте miracleon.ru можно будет забронировать проживание с выгодой до 50% в одних из лучших отелях всесезонного SPA-курорта Miracleon — курортного кластера на Черноморском побережье России.

Период проживания распространяется на весь год — с 1 декабря 2025 по 30 ноября 2026 года.

Это событие, которого ждали постоянные гости Miracleon: впервые в акции участвуют все премиальные и лакшери-отели курорта — от семейных и гастрономических до концептуальных wellness-пространств.

На первой береговой линии гостей ждут круглосуточные SPA, 17 подогреваемых бассейнов, авторская гастрономия, насыщенная анимационная программа и сервис международного уровня, который стал визитной карточкой Miracleon.

В акции участвуют:

Mvenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5* — отель мирового уровня с изысканными ресторанами и просторной зоной SPA;

FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5* — новый один из новых флагманов премиум-сегмента с виллами, индивидуальными бассейнами и услугами батлеров;

Город Mira Family Resort & SPA Anapa Miracleon 5* — семейный формат с богатой инфраструктурой и детскими клубами;

Дача Del Sol Anapa Miracleon 5* — камерная резиденция для ценителей уединения и уюта;

FioLeto Ultra All Inclusive Anapa Miracleon 4* — идеальный баланс комфорта и активности;

Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon 4* — стильный урбан-курорт с энергией современного дизайна.

Miracleon — это более 50 гектаров территории на первой линии, собственный пляж протяжённостью 1,5 км, круглосуточные SPA-центры, десятки ресторанов, баров и спортивных пространств.

Курорт ежегодно входит в число лидеров российского гостеприимства по мнению различных премий, продолжая развивать стандарты премиального отдыха у моря.

«Чёрная пятница» в Miracleon — это не распродажа, а уникальная возможность прикоснуться к роскоши по особым условиям.

Всего два дня — и цена на отдых мечты зафиксирована на целый год вперёд.

Бронирование открыто только 21 и 22 ноября 2025 года на сайте miracleon.ru.

https://miracleon.ru/

ООО «Анапское взморье», 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.22, оф. 26

ОРГН 1102301000218