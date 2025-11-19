WSJ: министр армии США после визита в Киев проведет переговоры с РФ

Делегация с министром армии США Дэниелом Дрисколлом сегодня посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, позднее господин Дрисколл планирует провести переговоры с представителями России.

По данным WSJ, в состав американской делегации вошли «два четырехзвездных генерала». Politico писало, что один из них — начальник штаба американских сухопутных войск Рэнди Джордж, а обсуждать на встрече будут в том числе предоставление Украиной американцам технологий по производству беспилотников. С кем из российских чиновников встретятся участники делегации США, пока неизвестно.

Axios сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа вместе с Россией разрабатывает план по прекращению военного конфликта на Украине. 28 пунктов инициативы вдохновлены стратегией господина Трампа по урегулированию войны в Газе. По информации издания, разработкой плана руководит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который уже делился им со специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, когда тот приезжал в Майами в октябре. Также они обсуждали обмен заключенными.