Politico: военные чиновники США прибыли на Украину за технологиями БПЛА

В Киев с необъявленным визитом прибыли министр армии США Дэниел Дрисколл и начальник штаба американских сухопутных войск Рэнди Джордж, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Одной из целей поездки станут переговоры о предоставлении Украиной американцам технологий по производству беспилотных летательных аппаратов. Представители Пентагона намерены обсудить эту сделку с руководством Вооруженных сил Украины, депутатами Рады и президентом страны Владимиром Зеленским, сообщают источники издания.

Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж — самые высокопоставленные чиновники Пентагона, посетившие Украину во второй срок правления президента Дональда Трампа, отмечает газета. Глава Пентагона Пит Хегсет в Киеве не бывал.

Эрнест Филипповский