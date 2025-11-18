Дмитриев в октябре обсуждал с представителями США обмен заключенными

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что во время визита в Вашингтон в октябре обсуждал с представителями США обмен заключенными. По словам источника Axios, этот вопрос обсуждался со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и другими представителями администрации Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я встречался с некоторыми американскими чиновниками и членами команды Трампа по гуманитарным вопросам, над которыми работает американская сторона, таким как возможный обмен заключенными»,— рассказал Кирилл Дмитриев в телефонном интервью Axios.

Неназванный представитель США заявил Axios, что переговоры прошли «позитивно», но никаких договоренности стороны не достигли. Имена заключенных, которых предлагалось обменять, Кирилл Дмитриев и источник Axios не назвали.

Предыдущие обмены между США и Россией состоялись 11 февраля и 10 апреля. В результате в Россию вернулись обвиняемый в незаконных операциях с радиоэлектроникой Артур Петров, а также проходивший по делу об отмывании денег Александр Винник. В США были возвращены имеющая американское и российское гражданство Ксения Карелина, осужденная по делу о финансировании ВСУ, а также отбывающий срок за контрабанду наркотиков Марк Фогель.

Лусине Баласян