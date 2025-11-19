Google выпустила Gemini 3

Google представила новую серию моделей искусственного интеллекта — Gemini 3, которую в компании называют «самой продвинутой мультимодальной платформой в мире». Эта нейросеть способна обрабатывать широкий спектр информации — от текста и изображений до видео и аудио.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Gemini 3 уже интегрирована в приложение Gemini, поисковые продукты Google с AI Mode и AI Overviews, а также в корпоративные решения компании. Внедрение началось 18 ноября 2025 года с ограниченного круга подписчиков и в ближайшие недели будет расширено. Дополнительно для разработчиков доступна версия Gemini 3 Pro через API и Google AI Studio.

Gemini 3 является стратегическим ответом Google на выпуск GPT-5 от OpenAI, которая вышла в августе 2025 года. По данным Google, число активных пользователей приложения Gemini уже достигло 650 млн в месяц, а AI Overviews — 2 млрд.

Однако Gemini периодически оказывается в центре скандалов. Так, по данным The Wall Street Journal, хакеры из более чем 20 стран использовали Gemini для сбора информации при подготовке кибератак в 2024 году. А 12 ноября Bloomberg сообщило об иске к Google. Компанию обвинили в тайном сборе с помощью модели Gemini личных данных из сервисов Gmail, Google Meet и Google Chat.