Против Google подан иск о тайном сборе данных с помощью ИИ

Корпорацию Google обвинили в тайном сборе личных данных с помощью модели искусственного интеллекта Gemini. Соответствующий иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе, пишет Bloomberg со ссылкой на материалы дела.

Нарушения затрагивают основные сервисы Google — Gmail, Google Meet и Google Chat, где функционирует система, собирающая и сохраняющая данные о личных переписках пользователей с помощью Gemini. Ранее эта функция включалась вручную, однако с октября текущего года ее стали активировать скрытно, без явного согласия пользователей. Хотя формально ее можно отключить в настройках конфиденциальности, подобная практика рассматривается как нарушение калифорнийского закона о защите персональных данных, действующего с 1967 года.

Выпущенный в 2023 году чат-бот Gemini способен анализировать и объединять различные типы данных — текст, код, аудио и видео. Однако технология уже оказалась в центре скандалов: по данным The Wall Street Journal, хакеры из более чем 20 стран использовали Gemini для сбора информации при подготовке кибератак в 2024 году.