Newsweek сообщил о компромате на Трампа в письмах Эпштейна

В переписке экс-финансиста Джеффри Эпштейна с братом Марком есть упоминание о предполагаемом компромате на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Newsweek.

Фото: John Rudoff / Reuters

Марк Эпштейн в марте 2018 года отправил своему брату электронное письмо. В нем он попросил узнать у экс-советника президента США Стива Бэннона, могли ли некие дискредитирующие Дональда Трампа фотографии попасть к российским властям. В письме, по информации Newsweek, упоминается предполагаемый половой акт между господином Трампом и неким Буббой (Bubba).

Прозвище Bubba в прошлом появилось у экс-президента США Билла Клинтона, однако Марк Эпштейн заявил Newsweek, что речь идет не о нем. Других деталей он не привел и личность Буббы не раскрыл.

Дональд Трамп в ответ на публикацию написал в Truth Social, что это демократы «используют мистификацию» с Джеффри Эпштейном, поскольку пытаются отвлечь внимание от своих «неудач».

12 ноября представители Демпартии опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна, который был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и покончил с собой в 2019 году. В опубликованных переписках есть упоминания Дональда Трампа. Президент США заявил, что его отношения с финансистом были плохими на протяжении многих лет.

