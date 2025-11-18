Министр обороны Польши обвинил Россию во взрыве на железной дороге

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к инциденту на железной дороге Варшава-Люблин, где был поврежден участок пути.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

«Можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию»,— сказал министр в эфире радиостанции RMF FM (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что непосредственные исполнители подрыва пока не найдены. «РИА Новости» отмечает, что господин Косиняк-Камыш «не привел никаких доказательств причастности России».

16 ноября на железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве, в районе станции Гарволин, машинист поезда заметил повреждение рельсов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «актом саботажа» и подтвердил, что пути взорвали. 17 ноября местные СМИ сообщили, что на той же железнодорожной ветке, но возле станции Пулавы, неизвестные испортили контактную сеть. В МВД Польши заявили, что говорить о причастности России к ЧП преждевременно.