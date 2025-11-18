Туск: диверсию на железной дороге в Польше совершили граждане Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к взрыву на железной дороге вблизи польского города Жичин причастны двое граждан Украины, «сотрудничающих с российскими спецслужбами». По его словам, после инцидента они скрылись на территории Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск (справа) на месте взрыва вблизи города Жичин

Фото: KPRM / Handout / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск (справа) на месте взрыва вблизи города Жичин

Фото: KPRM / Handout / Reuters

«Их личности установлены. По запросу прокуратуры я не буду разглашать их имена и фамилии, поскольку в то время, как я говорю вам эти слова, проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия»,— сказал Дональд Туск на специальном брифинге (цитата по Polsat News).

По словам польского премьера, один из подозреваемых, проживающий в Белоруссии, в мае этого года был заочно осужден судом во Львове «за диверсии на Украине». «Другой — житель Донбасса. Он также перешел из Белоруссии в Польшу через границу вместе с первым подозреваемым осенью этого года, непосредственно перед атаками», — пояснил Дональд Туск.

Как сообщили польские власти, 16 ноября на железной дороге Варшава-Люблин, по которой доставляется оружие на Украину, сдетонировало взрывное устройство. В тот же день была повреждена контактная сеть на другом участке путей в районе города Пулавы. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме.

Лусине Баласян