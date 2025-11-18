Варшавскую железную дорогу проверят в московском направлении

Польские власти признали воскресный взрыв на железнодорожной линии Варшава—Люблин, используемой также для поставок помощи на Украину, «беспрецедентным актом диверсии». Вначале официальные лица лишь намекали на то, что подрывы были осуществлены по «заказу иностранных разведок». А уже 18 ноября прямо указали на причастность Москвы, по заказу которой якобы действовали двое украинцев, благополучно сбежавших затем в Белоруссию.

Визит премьер-министра Польши Дональда Туска на месте взрыва на железнодорожной линии Варшава—Люблин, 17 ноября

Фото: KPRM / Handout / Reuters

Фото: KPRM / Handout / Reuters

Повреждения на двух участках железной дороги, связывающей Варшаву с Люблином на юго-востоке страны, были обнаружены 16 ноября. В обоих инцидентах никто не погиб и не пострадал, однако движение по маршруту, по которому ежедневно курсируют 115 поездов, встало. Чуть позднее стало ясно, что в обоих случаях имел место подрыв.

«К сожалению, худшие опасения подтвердились. Подрыв железнодорожного полотна на линии Варшава—Люблин — беспрецедентный акт диверсии, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его мирных жителей»,— сообщил днем позже польский премьер Дональд Туск, подчеркнув, что этот маршрут «также критически важен для доставки гуманитарной помощи на Украину».

Глава польского правительства воздержался от того, чтобы прямо обвинить Москву, однако заявлений других польских официальных лиц и большого числа недвусмысленных намеков хватило, чтобы обозначить: в этой диверсии поляки по традиции подозревают Россию.

В частности, еще до высказывания Туска заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил польскому каналу TVP Info: если взрыв будет расценен как акт диверсии, «это будет серьезной эскалацией со стороны Российской Федерации».

В прошлом не только Польша, но и ряд других стран Евросоюза уже обвиняли Россию в диверсиях. Например, пожар в торговом центре в Польше в мае 2024 года сочли делом рук российских диверсантов. Москву связывали и с заговором с целью подрывов самолетов в Европе путем установки зажигательных устройств на логистических объектах в Бирмингеме, Вильнюсе и восточногерманском Лейпциге. Наконец, серия полетов беспилотников над военными объектами и аэропортами в нескольких европейских городах этой осенью также была бездоказательно списана на происки России.

«Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную обстановку, призванную подорвать доверие общества к правительству, к таким основным структурам, как вооруженные силы и полиция, и создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши»,— предупредил 17 ноября начальник Генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула в интервью польскому радио. Тему развил министр безопасности Польши Томаш Семоняк, заявив, что диверсия была осуществлена по «заказу иностранных разведок». Каких именно, агентству Associated Press сообщил анонимный сотрудник службы безопасности, указав, что власти расследуют связь воскресных взрывов с Россией и Белоруссией и их агентами.

Уже на следующий день, 18 ноября, пресс-секретарь министра безопасности Польши Яцек Добжиньский подтвердил: «все указывает на то», что российская разведка заказала диверсии на железной дороге в Польше. «Мы уже можем с уверенностью назвать это террористическим актом, инициированным спецслужбами с Востока»,— заявил он.

Несколько часов спустя появились новые детали. Их привел лично премьер Туск на выступлении в парламенте днем 18 ноября. По его словам, Варшаве удалось установить личности двух главных подозреваемых: оба оказались украинцами, которые этой осенью пересекли границу Польши с Белоруссией и, как утверждается, сотрудничали с российскими спецслужбами. Один из подозреваемых ранее был осужден за диверсию судом во Львове. После инцидентов они оба бежали обратно в Белоруссию, заявил Туск.

При этом в Польше решили подстраховаться на случай новых диверсий.

В понедельник вечером польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о призыве добровольцев для патрулирования железнодорожных путей с целью предотвращения будущих нападений.

Их обещали оснастить беспилотниками и сопровождать вертолетами при проведении инспекций мостов, туннелей и железнодорожных станций. А уже во вторник Польша повысила уровень угрозы до третьего из четырех в отношении некоторых участков железнодорожной инфраструктуры по всей стране.

Случившееся в Польше нашло живой отклик и в других странах ЕС, причем еще до того, как Варшава прямо указала на российский след. Первыми на заявление премьера о «беспрецедентном акте диверсии» отреагировали в Таллине. «Эстония поддерживает Польшу и Дональда Туска, решительно осуждая диверсию на железной дороге Варшава—Люблин, жизненно важной для поддержки Украины. Те, кто стоит за враждебными действиями против членов ЕС и НАТО, должны быть разоблачены. Наш ответ должен быть единым»,— написал в соцсетях эстонский премьер Кристен Михал.

В схожих тонах по теме высказалась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, давно известная своим стремлением к наращиванию оборонных возможностей стран—членов ЕС и объединению этих усилий под руководством Брюсселя. «Угрозы нашей безопасности реальны и растут»,— заявила она, призвав Европу «срочно нарастить потенциал для защиты нашего неба и нашей инфраструктуры».

Разумеется, не обошли громкую тему стороной и на Украине. Глава МИДа этой страны Андрей Сибига выразил «солидарность с дружественной Польшей» и предположил, что инцидент может быть «очередной гибридной атакой России для проверки ответных действий».

В России пока не стали комментировать польские обвинения. Однако в прошлом в ситуации со схожими обвинительными заявлениями Варшавы в Москве неоднократно указывали на их бездоказательность.

Наталия Портякова