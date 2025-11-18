На Дону нелегальных перевозчиков мусора оштрафовали на 1 млн рублей

В Ростовской области составили 177 протоколов в отношении нелегальных перевозчиков мусора на общую сумму 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На сегодняшний день мы видим снижение количества составленных протоколов. Это говорит о результативности наших совместных рейдов с представителями правоохранительных органов. Но, несмотря на это, рейды так же останутся регулярными», — приводят в сообщении слова исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Аллы Кушнаревой.

В настоящий момент за нарушения правил в части обращения с отходами предусмотрена административная ответственность. Штрафы для граждан составляют от 2 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 250 тыс. руб. При повторном нарушении санкции увеличиваются, возможна конфискация транспорта.

Константин Соловьев