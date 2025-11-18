Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону водитель Mercedes врезался в два автомобиля и скрылся

В Ростове-на-Дону на проспекте Королева, д. 21в/32, неустановленный водитель Mercedes столкнулся с двумя автомобилями и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель немецкого авто не справился с управлением и врезался в автомобили Changan и Mitsubishi под управлением водителей 35 и 34 лет. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев

