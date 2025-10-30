В Тамбове началось заселение арендного дома для студентов

Заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Державина началось в Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По ее данным, здание включает 17 этажей, один из которых — подземный. В доме расположено 120 одно- и двухкомнатных квартир, рассчитанных примерно на 500 человек. Один из этажей предназначен для студенческих семей. Также предусмотрены квартиры для маломобильных граждан.

Стоимость аренды составит от 9 тыс. руб. в месяц за койко-место. Для семей с одним ребенком предусмотрена скидка 50%, с двумя — 100%.

Напомним, соглашение о реализации проекта арендного дома на участке 0,25 га подписали на форуме «Среда для жизни» в Тамбове в августе 2022 года. В сентябре 2023-го разрешение на строительство получило местное ООО «СЗ "Мегаполис"». Дом возводили при поддержке банка Дом.РФ, лимит проектного финансирования составил 616 млн руб. О завершении строительства стало известно в середине октября 2025 года.

По собственным данным, «СЗ "Мегаполис"» входит в ГК «Мегаполис». В составе группы также находятся ООО «Управляющая компания "Мегаполис"», ООО «Спецтехника» и ООО «СК "Мегаполис"». ГК работает с 2008 года и за это время реализовала около 2 тыс. квартир.

Из информации сервиса Rusprofile.ru следует, что ООО «СЗ "Мегаполис"» зарегистрировано в Москве в феврале 2020 года для ведения деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По 50% компании принадлежат Альберту Дорожкину (он же управляет обществом) и Ольге Дорожкиной. За 2024 год выручка ООО «СЗ "Мегаполис"» составила 345 млн руб., прибыль — 4,7 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 657 и 13 млн руб. соответственно.

