Первый арендный дом достроили в Липецке

На улице Неделина в Липецке достроили первый в облцентре арендный дом. Он вошел в состав жилого комплекса (ЖК) «Суббота», рассчитан на 139 квартир. Как сообщил финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ», в ноябре начнется заселение здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс «Суббота» на улице Неделина в Липецке

Фото: «Дом. РФ» Жилой комплекс «Суббота» на улице Неделина в Липецке

Фото: «Дом. РФ»

В 2021 году «Дом. РФ» разработал мастер-план «зеленого ядра» Липецка, а в ноябре 2022-го передал участок там под арендный дом некоему застройщику без торгов.

По данным портала «Наш. дом. РФ», ЖК «Суббота» построило местное ООО СЗ «Строймастер» (входит в одноименную ГК) известного липецкого бизнесмена Вячеслава Старых. Комплекс включает два жилых дома высотой до 20 этажей и пятиэтажное здание под торговый центр. Согласно последней проектной декларации, стоимость работ оценивалась в 1,3 млрд руб.

Всего в двух высотках 329 квартир: 174 однокомнатные, 93 двухкомнатные, 43 трехкомнатные и 19 четырехкомнатных. Их площадь варьируется от 25,4 кв. м до 72,3 кв. м. На территории жилого комплекса обустроены 131 машино-место (38 у дома, 93 вне придомовой территории), пять спортивных, две детские и одна контейнерная площадка.

Общая площадь ЖК составляет 25,4 тыс. кв. м, в том числе 14,4 тыс. кв. м под жилье и 4,6 тыс. кв. под нежилые помещения. Он расположен на участке на 10,4 тыс. кв. м, который находится в аренде у застройщика.

Первый в макрорегионе арендный дом появился в Воронеже. В сентябре 2020 года «Дом.РФ» выкупил у местного застройщика АО «ДСК-1» (входит в группу компаний Домостроительный комбинат, основатель — бывший сенатор от региона, депутат облдумы Сергей Лукин) 165 квартир общей площадью 7,7 тыс. кв. м и 40 машиномест в подземном паркинге ЖК «Современник». В 2021-м году началось заселение квартир. В середине октября 2025 года стало известно о завершении строительства арендного дома для студентов Тамбовского госуниверситета имени Державина. 17-этажный объект рассчитан на 500 человек, заселение должно начаться 1 ноября. В начале года вопрос реализации проекта арендного жилья рассматривался в Курской области.

Подробнее об изначальных параметрах ЖК «Суббота» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова