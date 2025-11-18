В Железнодорожном районе Ростова проведут контролируемое выжигание сухой травы

В среду, 19 ноября в 11:00 в Железнодорожного районе Ростова проведут контролируемое выжигание сухой травянистой растительности. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Выжигание проведут на 25 тыс. кв. м кв границах участка ул. 2-я Луговая, 2Г. Кроме того, жечь траву планируют 20-21 ноября и 24-25 ноября в границах участка ул. Кумженская, 1Ж. Мероприятия проведут под контролем пожарно-спасательных служб.

В администрации подчеркнули, что подобные меры помогут обезопасить город от неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров.

Мария Иванова