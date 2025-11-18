В Ростове более 1 тыс. студентов прошли экспресс-тест на ВИЧ

С 1 сентября по 10 декабря в Ростове-на-Дону проводится профилактика гепатита и ВИЧ-инфекции среди молодежи. В рамках акции более 1 тыс. человек прошли экспресс-тест на ВИЧ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Экспресс-тестирование проходит бесплатно и анонимно, результат сообщается конфиденциально. Всего планируется взять анализ у 1,4 тыс. молодых людей. Студентам также читают лекции о профилактике ВИЧ.

Мария Иванова