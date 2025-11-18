На Дону тренера спортивной школы осудили за сексуальное насилие

В Волгодонске 62-летнего тренера спортивной школы осудили за развратные действия, иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и половое лицо с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста (ч. 3 ст. 135; ч. 1 ст. 132; ч. 3 ст. 134 УК РФ).

Как установил суд, тренер под предлогом массажа совершал преступления против половой неприкосновенности воспитанниц. Ему назначено 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Кроме того, он лишен звания заслуженного тренера России и права заниматься деятельностью, связанной с обучением несовершеннолетних, в течение 12 лет после освобождения.

Мария Иванова