Затулин потребовал проверки работы Субтропического научного центра РАН в Сочи

Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр РАН», являющийся правопреемником действовавшего в советский период Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур, не выполняет профильные задачи по защите субтропических насаждений Сочи. Об этом сообщил депутат ГД от Краснодарского края, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По оценке депутата, учреждение, обладая значительным научным потенциалом и методической базой, фактически отстранено от системного мониторинга, диагностики и сопровождения фитосанитарных мероприятий в городе. Основная деятельность центра смещена в сферу имущественно-земельных операций, тогда как профильные функции оказались невыполненными.

Отмечается отсутствие публичной отчетности, карт очагов поражений, единых протоколов обследований, что исключает участие научных специалистов в обеспечении фитосанитарной безопасности. По мнению парламентария, сложившаяся ситуация создала «вакуум управления», при котором устаревшие стандарты и отстающее законодательство не получают научной экспертизы, а деградация субтропической зоны усиливается.

В обращении указано, что подобное положение дел является управленческим провалом и приводит к снижению эффективности мер по сохранению природного комплекса региона.

В запросе приводится перечень предлагаемых мер для предотвращения дальнейшей деградации субтропических насаждений. Среди них — запрет ввоза в Сочи растений с земляным комом и нестерильными субстратами, введение единого городского режима фитосанитарной безопасности, создание централизованного муниципального питомника-карантинника и разработка обязательных регламентов закупки, хранения и высадки растений.

Господин Затулин также предлагает провести всестороннюю проверку Субтропического научного центра РАН на предмет исполнения им научных функций и установить персональную ответственность руководства за «формальный подход» и бездействие. Помимо этого, депутат выступает за создание межведомственного координационного центра, который должен обеспечивать единый сбор данных, анализ и оперативное реагирование на выявленные угрозы.

Полный текст запроса опубликован в официальном канале Константина Затулина.

Мария Удовик