В Кремле считают примечательным тот факт, что граждане Украины могут быть причастны к диверсиям на железной дороге в Польше. Польские власти во вторник заявили, что следствие установило личности преступников и что это выходцы из соседней страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину напомнил о подрыве «Северных потоков» и о задержании подозреваемого в Польше. «Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах», — сказал господин Песков.

Он предположил, что «если они дальше будут так играть с огнем ... придется встретиться с очень суровыми последствиями».

16 ноября на железнодорожной ветке Варшава-Люблин заметили повреждение полотна. Премьер-министр Польши Дональд Туск вскоре сообщил, что пути подорвали. 17 ноября местные СМИ сообщили, что на той же дороге неизвестные испортили контактную сеть. Премьер Туск сегодня заявил, что к взрыву причастны двое украинских граждан, «сотрудничающих с российскими спецслужбами». Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также обвинил Россию в причастности к инциденту.