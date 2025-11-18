В Ростовской области прожиточный минимум на 2026 год составил 17,8 тысячи рублей
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в регионе на 2026 год. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Прожиточный минимум в Ростовской области в 2026 году в расчете на душу населения составит 17,* тыс. руб., для трудоспособного населения – 19,4 тыс. руб., пенсионеров – 15,3 тыс. руб., детей – 17,3 тыс. руб.
Постановление вступает в силу 1 января 2026 года.