В Ростовской области прожиточный минимум на 2026 год составил 17,8 тысячи рублей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в регионе на 2026 год. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Прожиточный минимум в Ростовской области в 2026 году в расчете на душу населения составит 17,* тыс. руб., для трудоспособного населения – 19,4 тыс. руб., пенсионеров – 15,3 тыс. руб., детей – 17,3 тыс. руб.

Постановление вступает в силу 1 января 2026 года.

Мария Иванова