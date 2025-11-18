Менять мир к лучшему: «Роза Хутор» поддержит юных экологов Сочи

Курорт выделит гранты на реализацию школьных проектов по созданию «зеленых» уголков.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Их получат победители конкурса «Зеленые решения: благоприятные условия для учебы и отдыха». Он организован Эколого-биологическим центром имени С.Ю. Соколова и Управлением по образованию и науке администрации города Сочи при поддержке курорта «Роза Хутор». Цель конкурса — поддержать инициативы школьников по созданию на территориях образовательных организаций экологичных зон отдыха и просвещения. Подобные проекты помогают подросткам осознать важность заботы об окружающей среде и поверить в возможность менять мир к лучшему.

Ученики сочинских школ могут подать заявки на участие в конкурсе до 25 ноября. Участвовать можно в трех номинациях. «Уголок живой природы» предлагает создать проекты по созданию и восстановлению природных объектов на территории школы. «Отдых на природе» — обустроить комфортные экологичные зоны с сохранением или восстановлением естественного ландшафта, деревьев, растительности. «Зеленый класс» ориентирован на организацию пространств для уроков на свежем воздухе. Лучших в каждой номинации определит жюри — эксперты в области экологии, ландшафтного дизайна, архитектуры, образования.

«Победители в каждой номинации получат гранты от курорта "Роза Хутор" в размере 100 тысяч рублей на реализацию проектов,— отметил генеральный директор ООО «Роза Хутор» Константин Нестеров.— Команды, занявшие первые места, предлагаем направить на участие в первенствах школьников от Фонда поддержки и развития экологических инициатив "КОМПАС" при участии собственника курорта, компании "Интеррос"».

Итоги конкурса «Зеленые решения: благоприятные условия для учебы и отдыха» подведут до 1 декабря. Победители реализуют проекты до 30 мая. Конкурс станет продолжением работы курорта «Роза Хутор» по экологическому просвещению школьников.

«В прошлом году курорт поддержал конкурс для школьников «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи,— рассказывает руководитель Эколого-биологического центра имени С.Ю. Соколова Елена Мальц.— Благодаря гранту "Роза Хутор" его победители, ученики школы №57, с учителями и жителями района превратили запущенный участок пришкольной территории в ухоженную площадку для отдыха и занятий на свежем воздухе. Для школы это импульс к развитию, для других учебных заведений — наглядный пример, как ребята могут на практике применить знания в области экологии и сделать первые шаги к будущей профессии».

Кроме того, с Эколого-биологическим центром имени С.Ю. Соколова «Роза Хутор» проводит для школьников профориентацию по программе «Экологический менеджмент в туристской индустрии». Подготовку прошли более двухсот школьников 12–17 лет, проведен слет юных экологов. Также курорт поддерживает проект «Школьные агропарки», стимулирующий интерес детей к уникальной природе Сочи. В проекте участвуют 50 школ — на их территории появились агропарки, где ученики высадили тысячи плодовых и декоративных культур. Обустроены огороды и ландшафтные уголки, оборудованы теплицы и системы капельного полива, ведется исследовательская работа.

До в 25 ноября 2025 года — прием заявок. С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://rosakhutor.ru/