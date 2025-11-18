Дело блогера Никиты Ефремова направили в суд

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности против блогера и создателя бренда кроссовок Никиты Ефремова. Материалы передали для направления в суд, передала пресс-служба ведомства. Ранее об этом писал «Ъ».

Господина Ефремова обвиняют в отправке денег «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Платежи совершались уже после того, как Мосгорсуд ликвидировал организацию. Всего блогер отправлял по 1 тыс. руб. в месяц. Также фигуранту вменяют участие в несогласованных протестах в 2021 году.

Никита Ефремов частично признал вину, он отрицает свое участие в митингах. Обвиняемый также утверждал, что узнал о статусе ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) только во время следствия. Он допустил, что активировать подписку на донаты организации в его телефоне мог кто-то из окружения. В октябре суд наложил обеспечительные меры на все активы блогера.

Никита Черненко