Экстремистские платежи отправляют в суд

В Москве завершено расследование дела известного блогера и предпринимателя Никиты Ефремова (внесен в реестр террористов и экстремистов). Он обвиняется в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального уже после того, как организация была объявлена иноагентом, признана судом экстремистской и запрещена на территории РФ.

Блогер и предприниматель Никита Ефремов (внесен в реестр террористов и экстремистов).

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела Никиты Ефремова (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), который получил широкую известность не только своей активностью в соцсетях, но и созданием собственного модного бренда кроссовок Nikita Efremov. Фигуранту инкриминируется ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации, до восьми лет лишения свободы). Источники “Ъ” подтвердили эту информацию. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит в суд.

Как ранее сообщал “Ъ”, фигурант был задержан 16 августа этого года в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Турции. В следственном управлении СКР по Северо-Восточному округу Москвы блогеру было предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения обвиняемому по ходатайству следствия Останкинским судом столицы был избран запрет определенных действий.

Поводом для уголовного преследования фигуранта, по некоторым данным, стала оперативная информация ФСБ, изучавшего каналы финансирования структур, связанных с Алексеем Навальным, скончавшимся в заключении в прошлом году. Интерес оперативников объяснялся тем, что даже после того, как Мосгорсуд ликвидировал ФБК (объявлен иноагентом, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), лидеры и сторонники организации призывали продолжать деятельность ее подразделений. В интернете они сообщали, каким образом надо переводить деньги на их содержание, якобы оставаясь при этом анонимным плательщиком.

«По версии следствия, Ефремов, находясь на территории Москвы и Московской области, с сентября 2021 по февраль 2022 года, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации, перевел денежные средства на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности»,— заявили в столичном ГСУ СКР.

Источники “Ъ” уточнили, что, по версии следствия, речь шла о ежемесячном перечислении 1 тыс. руб. с российского счета обвиняемого на открытый в США счет.

Это продолжалось полгода, соответственно, в уголовном деле шесть эпизодов. Ранее сообщалось, что блогер считает, что его действия были неправильно квалифицированы следствием. Получить комментарий его защиты не удалось.

Отметим, что блогер числился индивидуальным предпринимателем, в 2016 году, как рассказывал “Ъ”, занялся торговлей элитной обувью. Сначала он перепродавал популярные модели кроссовок — Yeezy. После создал свой одноименный бренд спортивной обуви. В 2023 году его заподозрили в торговле контрафактными товарами в сети Nikita Efremov, но возбуждать уголовное дело следователи в итоге не стали, а изъятое вернули. В марте 2025 года корнер Nikita Efremov начал работать в Дубае.

Александр Александров