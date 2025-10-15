На все активы блогера Ефремова наложили арест

Суд наложил обеспечительные меры на все имущество блогера и основателя бренда одежды Никиты Ефремова. Под арест попала вся недвижимость, криптокошельки, рублевые и валютные банковские счета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогера обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, фигурант на протяжении полугода раз в месяц отправлял по 1 тыс. руб. «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; организация признана экстремистской в России и запрещена, объявлена иноагентом и ликвидирована). В частности, в телефоне господина Ефремова нашли действующую подписку на ежемесячные донаты фонду. Кроме того, он участвовал в несогласованных протестах в 2021 году.

Никита Ефремов заявил о частичном признании вины, однако отрицает свое участие в митингах. По его словам, о статусе ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) блогер узнал только во время следствия. При этом он допустил, что активировать подписку на донаты организации в его телефоне мог кто-то из ближайшего окружения.

Никита Черненко