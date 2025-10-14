Бизнес-партнеров блогера Ефремова приобщили к делу о финансировании экстремизма

Следователи допросили двух бизнес-партнеров блогера и основателя своего бренда одежды Никиту Ефремова. Как стало известно «Ъ», их приобщили к уголовному делу о спонсировании блогером «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, организация признана экстремистской в России и запрещена, объявлена иноагентом и ликвидирована).

В качестве свидетелей сотрудники СКР также допросили студентов Дмитрия Шапкина и Никиту Бабаяна. Их статус будет определен в ближайшее время. Сам господин Ефремов заявил о частичном признании вины.

Никиту Ефремова задержали 16 августа. По версии следствия, блогер каждый месяц на протяжении полугода переводил фонду по 1 тыс. руб. Также фигурант участвовал в несогласованных протестах в 2021 году. Все это, по версии СКР, господин Ефремов делал из-за нелюбви к действующим российским властям.

Обвиняемый отверг причастность к участию в митингах. Он заявил, что узнал о статусе ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) только во время следственных действий. «Какого-либо умысла, направленного на финансирование той или иной экстремистской организации, у меня никогда не было»,— сказал господин Ефремов (цитата по ТАСС). При этом блогер отказался передать следствию свои гаджеты и пароли к ним после первого допроса.

