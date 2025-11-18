ЦБ объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода

Банки блокируют перевод только в тех случаях, когда деньги направляются на счет дроппера. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. В случае, когда операция вызывает подозрения, она приостанавливается для дополнительной проверки.

«Блокировка — это только перевод в пользу лица, сведения о котором содержатся в нашей антидроперской базе. […] В противном случае, речь идет о приостановке операции для выяснения каких-то нюансов: либо подозрения в мошенничестве, либо подозрения в каких-то там даже нелегальных операциях»,— сообщил он в кулуарах конференции Банка России «Фокус на клиента» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Мамута подчеркнул, что регулятор уделяет особое внимание тому, чтобы банки улучшали коммуникацию с клиентами и быстрее решали подобные вопросы. Именно на их стороне происходит как ограничение, так и снятие ограничений по операциям.

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала рост жалоб граждан на необоснованную блокировку банковских счетов и признала, что в борьбе с мошенниками «где-то перегнули палку». По итогам первых девяти месяцев текущего года количество обращений от клиентов финансовых организаций и инвесторов увеличилось на 15,8% и достигло 280 тыс. Это самый высокий показатель с 2019 года.

