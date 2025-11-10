Жалобы высокого уровня

По итогам девяти месяцев 2025 года число жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов выросло на 15,8% год к году и достигло 280 тыс., следует из статистики ЦБ, опубликованной в понедельник. Это максимум с 2019 года.

По данным ЦБ, больше всего нареканий вызывает деятельность кредитных и микрофинансовых организаций (МФО). Так, количество жалоб на банки выросло на 21% и составило 170,5 тыс. (60,9% от общего числа обращений). В основном граждане жаловались на проблемы, связанные с блокировкой счетов, карт, дистанционного банковского обслуживания, что обусловлено усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству, отмечает регулятор.

Жалобы на МФО составили 27,5 тыс., показав рост на 10,2%. Такая динамика обусловлена проблемами с возвратом денежных средств за дополнительные платные услуги и получением кредитных каникул. При этом снизилось число жалоб на недостоверную информацию в кредитной истории и на навязывание дополнительных услуг.

В то же время жалобы на страховщиков и субъектов рынка ценных бумаг сократились. В отношении страховых компаний ЦБ получил 15,2 тыс. жалоб, что на 54,4% меньше показателя января—сентября прошлого года. По словам регулятора, основные драйверы снижения — жалобы, связанные с коэффициентом бонус-малус (КБМ), со страхованием от несчастных случаев и болезней, а также со страхованием жизни и имущества физических лиц. Число обращений, поступивших в отношении субъектов рынка ценных бумаг, снизилось на 20,7% (3,8 тыс.).

