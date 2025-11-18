В Екатеринбурге осужден шеф-повар за массовое отравление выпускников УрГЮУ

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 39-летнему шеф-повару ООО «Ричмонд Рест» Павлу Грачеву по делу о массовом отравлении выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Мужчина получил один год ограничения свободы. Кроме того суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания на 1,5 года. Приговор вступит в силу через 15 дней, если не будет обжалован.

Суд установил, что Павел Грачев нарушил санитарно-эпидемиологические правила, находясь в помещении пищеблока ресторана. Из-за этого на банкет была поставлена недоброкачественная продукция, что привело к массовому отравлению людей.

Напомним, в июле выпускники института прокуратуры УрГЮУ отравились на выпускном в кафе «Версаль». В инфекционное отделение городской клинической больницы (ГКБ) №40 в Екатеринбурге были госпитализированы 12 человек. Позднее число заболевших увеличилось до 21. По результатам лабораторных исследований у пострадавших подтвердили сальмонеллез. После этого ресторан закрыли: Роспотребнадзор выявил нарушения в работе заведения, а один из сотрудников был заражен сальмонеллезом.

Полина Бабинцева