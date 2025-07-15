Выпускной, чтобы все заплакали

В Екатеринбурге 21 выпускник Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) заразился острой кишечной инфекцией после праздника в банкетном зале «Версаль», 12 человек госпитализировали. По данным свердловского Роспотребнадзора, у семи человек подтвержден диагноз сальмонеллез, в том числе у одного из сотрудников пищеблока. Ресторан закрыли и опечатали. Свердловское управление СКР возбудило уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сальмонеллез выявили у нескольких выпускников Уральского государственного юридического университета после празднования выпускного в банкетном зале «Версаль» (ул. Вишневая, 35) в Екатеринбурге.

По данным свердловского Роспотребнадзора, у 21 выпускника диагностировали острую кишечную инфекцию. В региональном минздраве рассказали, что 12 человек госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести. «По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез»,— сообщили в свердловском министерстве здравоохранения.

Чуть позже в Роспотребнадзоре сообщили, что лабораторно сальмонеллез подтвержден у семи человек. Специалисты управления в рамках эпидрасследования проверили пищеблок (ООО «Ричмонд Рест»), где готовили блюда для обслуживания банкета.

По итогам обследования персонала пищеблока выяснилось, что бактерия Salmonella spp. обнаружена у одного из сотрудников.

«При обследовании пищеблока сотрудники ведомства выявили ряд нарушений: не соблюдаются поточность технологических процессов; отсутствует маркировка на оборудовании; не соблюдаются установленные производителем условия хранения продукции; не проводится производственный контроль; не были предоставлены медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников и другое»,— сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Деятельность банкетного зала остановили, помещение опечатали, в нем должны провести дезинфекцию. Роспотребнадзор готовится отправить материалы в суд.

Свердловские следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). «Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы»,— прокомментировали в свердловском управлении СКР. Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Банкетный зал, согласно данным сервисов «Яндекс карты» и 2Gis, имел высокий рейтинг, но за последние несколько дней выпускники оставили массу негативных отзывов: «11.07.2025 отмечали выпускной в этом зале. Подавали рыбу, мясо, алкоголь. Через 16 часов после завершения мероприятия поднялась температура 39.3, диарея, тошнота и рвота. Похожие симптомы есть у, минимум, 20 человек, которые посещали мероприятие. Сданы тесты на сальмонеллез, как сказал врач неотложной помощи, симптомы очень похожи»:

«Отмечал выпускной 11.07.2025 институт прокуратуры УрГЮУ, половина курса слегли с отравлением: температура 40, диарея, рвота»;

«Бесподобно! Сальмонеллеза в меню нет, а отравили 12 человек. Таких сюрпризов выпускники УрГЮУ еще не видывали».

Практически под каждым отзывом есть официальный ответ банкетной площадки от лица администрации «Ричмонд Рест»: «В настоящее время деятельность предприятия приостановлена, проводится проверка Роспотребнадзором. Мы также осуществляем внутреннюю проверку качества продуктов питания и проинформируем вас о ее результатах по завершении. Кроме того, мы предложим возможные пути решения сложившейся ситуации. Искренне сожалеем о произошедшем».

Мария Игнатова