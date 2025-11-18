В Ростове видеонаблюдение позволит усилить контроль за мусорными площадками

Существующие механизмы контроля за сбором твердых коммунальных отходов (ТКО) часто оказываются недостаточными: фиксация нарушений «по факту» требует значительных временных и кадровых ресурсов, а доказательная база бывает неполной. Об этом директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов заявил на «Экологической конференции», которую организовал и проводит в южной столице «Ъ-Ростов».

Эксперт уверен, что для усиления контроля необходимо ввести видеонаблюдение за контейнерными площадками. «Внедрение систем видеонаблюдения не «блажь», а насущная необходимость для превентивного контроля и оперативного реагирования, — пояснил господин Марьясов. — И местные власти, и регоператор получат инструмент для повышения дисциплины подрядчиков. Так, в режиме реального времени нарушения фиксируются и становятся доказательствами для применения штрафов к физическим и юридическим лицам. Кроме того, видеоархив минимизирует споры: каждое отклонение от договоренностей, например, несоблюдение графиков или захламление площадок привязывается к дате, времени и локации. Поэтому жители, а также подрядчики начинают осознанно следовать требованиям, потому что знают: любое нарушение оперативно выявят и затем применят штрафные санкции».

Эксперт уверен, что технология видеонаблюдения на площадках для сбора мусора в несколько раз упростит процесс подготовки отчетов для надзорных органов. Видеоархив становится доказательством, что подрядчик соблюдает нормативы по обращению с отходами, сказал Игорь Марьясов.

По его словам, видеонаблюдение существенно снижает административную нагрузку на ответственных лиц, минимизирует риски штрафов, формирует устойчивый фундамент доверия между всеми участниками процесса: населением, бизнесом и регуляторами.

«Кроме того, наличие систем видеомониторинга для инвесторов служит индикатором зрелости региональной инфраструктуры. Это повышает привлекательность сферы для частного капитала, дополнительной финансовой поддержки», — резюмировал господин Марьясов.

Ефим Мартов