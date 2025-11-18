В 2025 году в Ростове на новые площадки ТКО выделили 29,5 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону выделили 29,5 млн руб. на строительство 32 новых контейнерных площадок. Об этом сообщил замдиректора городского департамента ЖКХ Денис Всеволожский на «Экологической конференции», которую организовал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По его словам, в центральной части города наблюдается нехватка площадок. С 2019 года по 2025-й в Ростове провели реформу по реконструкции и установке площадок твердых коммунальных отходов (ТКО), создав систему из 5,9 тыс. точек накопления отходов.

Сейчас готовы 28 контейнерных площадок, в работе — еще четыре, в Советском районе города. Кроме того, региональный оператор за свой счет создал еще 14 площадок в Ленинском и Кировском районах, добавил спикер.

С 2024 года площадки оборудуются двойными отсеками для крупногабаритных отходов (КГО). «Для самостоятельного вывоза мусора в Ростове открыты два пункта приема ТКО: в пер. Машиностроительном, 18 и пер. Машиностроительном, 17», — пояснил Денис Всеволожский.

На ликвидацию несанкционированных свалочных очагов в 2025 году выделено 513 млн руб. Вывезли 315 тыс. кубометров отходов. В 2026 году на эти цели предусмотрено 460,9 млн руб.

Валентина Любашенко