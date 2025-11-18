Арбитражного управляющего на Кубани осудят за посредничество при покупке

Туапсинский районный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении арбитражного управляющего Николая Савельева, которому вменяется посредничество в коммерческом подкупе. По версии следствия, в 2022 году он совместно с партнером разработал схему, позволяющую ООО «Крым-Инвест» избежать взыскания 101 млн руб., за что управляющие запросили вознаграждение в размере 7,8 млн руб., пишет «Ъ».

Следствие указывает, что господин Савельев, входящий в союз арбитражных управляющих «Эксперт», поддерживал рабочие связи с арбитражным управляющим Антоном Желудковым. Последний в тот период был назначен конкурсным управляющим при банкротстве Крымской инвестиционной компании, занимавшейся поставками инертных материалов для строительства Крымского моста. В ходе процедуры он установил наличие у компании права требования крупной задолженности с «Крым-Инвеста».

Как утверждает обвинение, Савельев и Желудков предложили директору должника оформить фиктивный договор переуступки требований на фирму-однодневку и отказаться от взыскания долга за вознаграждение. Руководитель «Крым-Инвеста» согласился на условия, но уведомил об этом правоохранительные органы. При передаче денег фигуранты были задержаны.

Материалы в отношении Антона Желудкова рассматриваются Керченским городским судом, тогда как дело Николая Савельева выделено в отдельное производство и слушается в Туапсе, где, по данным следствия, проходили переговоры.