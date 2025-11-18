На Кубани арбитражного управляющего судят за посредничество при подкупе

Как стало известно «Ъ», Туапсинский райсуд Краснодарского края начал рассмотрение уголовного дела о посредничестве при коммерческом подкупе в отношении арбитражного управляющего Николая Савельева. По версии обвинения, в 2022 году господин Савельев вместе с компаньоном разработал схему уклонения ООО «Крым-Инвест» от взыскания 101 млн руб., за что потребовали от должника 7,8 млн руб.

Житель Крыма Николай Савельев — член республиканского союза арбитражных управляющих «Эксперт», при этом имеет партнерские отношения с арбитражным управляющим Антоном Желудковым, утверждает обвинение. В 2022 году Антон Желудков был назначен конкурсным управляющим при банкротстве Крымской инвестиционной компании, которая поставляла инертные материалы для строительства Крымского моста. Конкурсный управляющий выяснил, что банкрот может взыскать крупную задолженность с ООО «Крым-Инвест».

По версии следствия, управляющие Савельев и Желудков сообщили директору «Крым-Инвеста», что за вознаграждение они могут представить в суд фальшивый договор переуступки требований в пользу фирмы-однодневки и отказаться от взыскания. Директор ООО «Крым-Инвест» согласился, но затем сообщил об этом в правоохранительные органы. При передаче средств подозреваемые были задержаны. Уголовное дело в отношении Антона Желудкова рассматривается в Керченском горсуде Крыма. Дело Савельева слушают в Туапсе, так как именно здесь проходили переговоры о взятке.

Анна Перова, Краснодар